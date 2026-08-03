2eme LOTO de l’été UAM RUGBY Mimizan
lundi 3 août 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
2eme LOTO de l’été UAM RUGBY
Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:00:00
fin : 2026-08-03 23:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Loto avec bons d’achat hypermarché Leclerc. 14 parties, dont 2 cartons pleins directs avec gains de bon d’achat de 200€ et 400€.
Tombola avec lots d’activités locales et reduc ou bon d’achat magasin. .
Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 10 79 75 rugby.uam@orange.fr
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English : 2eme LOTO de l’été UAM RUGBY
L’événement 2eme LOTO de l’été UAM RUGBY Mimizan a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Mimizan
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