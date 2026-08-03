Informations pratiques

Mimizan

2eme LOTO de l’été UAM RUGBY

Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Loto avec bons d’achat hypermarché Leclerc. 14 parties, dont 2 cartons pleins directs avec gains de bon d’achat de 200€ et 400€.

Tombola avec lots d’activités locales et reduc ou bon d’achat magasin. .

Terrasse du Casino Le Stelsia Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 10 79 75 rugby.uam@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2eme LOTO de l’été UAM RUGBY

L’événement 2eme LOTO de l’été UAM RUGBY Mimizan a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Mimizan