2ème manche Coupe de France de Short Track Glisseo Cholet

2ème manche Coupe de France de Short Track

Glisseo 1 avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Compétition de Short Track (patinage de vitesse) toute catégorie. .

Glisseo 1 avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire bureau.vitesse@gmail.com

2025-10-15