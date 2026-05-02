2ème Marché artisanal à Pruines Pruines
2ème Marché artisanal à Pruines Pruines dimanche 24 mai 2026.
Pruines
2ème Marché artisanal à Pruines
Pruines Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Marché artisanal à Pruines organisé par l’association les mains d’Egypte
de 10h à 18h
Avec des créateurs artistes des alentours : Bijoux, marqueterie, photographe, sculpteur, Vitraux création papier etc..
Possibilité de petite restauration sur place.
Rendez-vous à la salle socio-culturelle .
Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 6 64 68 14 07 sylvie.vielle12@yahoo.fr
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English :
Craft market in Pruines organized by les mains d’Egypte association
from 10am to 6pm
L’événement 2ème Marché artisanal à Pruines Pruines a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)