Pruines

2ème Marché artisanal à Pruines

Pruines Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Marché artisanal à Pruines organisé par l’association les mains d’Egypte

de 10h à 18h

Avec des créateurs artistes des alentours : Bijoux, marqueterie, photographe, sculpteur, Vitraux création papier etc..

Possibilité de petite restauration sur place.

Rendez-vous à la salle socio-culturelle .

Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 6 64 68 14 07 sylvie.vielle12@yahoo.fr

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English :

Craft market in Pruines organized by les mains d’Egypte association

from 10am to 6pm

L’événement 2ème Marché artisanal à Pruines Pruines a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)