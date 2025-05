2ème Marche Campagnarde – Herbéviller, 22 juin 2025 09:15, Herbéviller.

Meurthe-et-Moselle

2ème Marche Campagnarde Église d’Herbéviller Herbéviller Meurthe-et-Moselle

2ème Marche Campagnarde organisée par la MJC Herbéviller/ Saint-Martin. Deux parcours possibles: 7,5 km ou 11km. Apéro offert à mi-chemin et repas froid à l’arrivée. Bulletin et chèque à déposer chez Monsieur Francis André au 11 lotissement de la Maxelle 54450 à Herbéviller. Inscriptions possibles jusqu’au samedi 07 juin.Tout public

Église d’Herbéviller

Herbéviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 78 46 01 86 mjc.herbeviller.saintmartin@gmail.com

English :

2nd Country Walk organized by MJC Herbéviller/ Saint-Martin. Two possible routes: 7.5km or 11km. Aperitif offered halfway and cold meal on arrival. Form and cheque to be deposited with Monsieur Francis André at 11 lotissement de la Maxelle 54450 Herbéviller. Registration open until Saturday 07 June.

German :

2. Marche Campagnarde, organisiert von der MJC Herbéviller/ Saint-Martin. Zwei mögliche Strecken: 7,5 km oder 11 km. Aperitif auf halber Strecke und kalte Mahlzeit am Ziel. Formular und Scheck sind bei Herrn Francis André in 11 lotissement de la Maxelle 54450 in Herbéviller abzugeben. Anmeldungen sind bis Samstag, den 07. Juni möglich.

Italiano :

2a passeggiata campestre organizzata dal MJC Herbéviller/ Saint-Martin. Due percorsi possibili: 7,5 km o 11 km. Aperitivo offerto a metà percorso e pasto freddo all’arrivo. Modulo e assegno da depositare presso il sig. Francis André, 11 lotissement de la Maxelle 54450 Herbéviller. Iscrizioni aperte fino a sabato 07 giugno.

Espanol :

2ª Marcha campestre organizada por el MJC Herbéviller/ Saint-Martin. Dos recorridos posibles: 7,5 km u 11 km. Aperitivo ofrecido a mitad de camino y comida fría a la llegada. Formulario y cheque a entregar al Sr. Francis André en 11 lotissement de la Maxelle 54450 Herbéviller. Inscripciones abiertas hasta el sábado 07 de junio.

