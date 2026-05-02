2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt Flammerécourt
2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt Flammerécourt dimanche 7 juin 2026.
Flammerécourt
2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt
La Bergerie (grande rue) Flammerécourt Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Vous voulez vous dépenser et vous amuser ? Rendez-vous à La Bergerie pour deux parcours de 6km et 11km, avec ravitaillement.
L’accueil se fait dès 8h00 et les départs sont libres de 9h00 à 10h00. .
La Bergerie (grande rue) Flammerécourt 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 09 78 87 james.thiriot@gmail.com
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L’événement 2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt Flammerécourt a été mis à jour le 2026-05-21 par Antenne de Joinville