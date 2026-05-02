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2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt Flammerécourt

2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt Flammerécourt

2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt Flammerécourt dimanche 7 juin 2026.

Adresse : La Bergerie (grande rue)

Ville : 52110 Flammerécourt

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Flammerécourt

2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt

La Bergerie (grande rue) Flammerécourt Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Vous voulez vous dépenser et vous amuser ? Rendez-vous à La Bergerie pour deux parcours de 6km et 11km, avec ravitaillement.

L’accueil se fait dès 8h00 et les départs sont libres de 9h00 à 10h00.   .

La Bergerie (grande rue) Flammerécourt 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 09 78 87  james.thiriot@gmail.com

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English :

L’événement 2eme Marche Champêtre organisée par le comité des fêtes de Flammerécourt Flammerécourt a été mis à jour le 2026-05-21 par Antenne de Joinville