2ème marché des saveurs et de l’artisanat Montreux-Jeune
2ème marché des saveurs et de l’artisanat Montreux-Jeune dimanche 10 mai 2026.
Montreux-Jeune
2ème marché des saveurs et de l’artisanat
Rue Principale Montreux-Jeune Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Les Amis de la Maison Perronne organisent leur 2ème marché des saveurs et de l’artisanat. Expositions, animation musicale et restauration sur place.
Produits authentiques, savoir-faire, animation musicale, expositions diverses.
Restauration sur place 0 .
Rue Principale Montreux-Jeune 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 64 46 82 lesamisdelamaisonperronne@gmail.com
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English :
Les Amis de la Maison Perronne organize their 2nd market of flavors and crafts. Exhibitions, musical entertainment and on-site catering.
L’événement 2ème marché des saveurs et de l’artisanat Montreux-Jeune a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Sundgau