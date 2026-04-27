Montreux-Jeune

2ème marché des saveurs et de l’artisanat

Rue Principale Montreux-Jeune Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Les Amis de la Maison Perronne organisent leur 2ème marché des saveurs et de l’artisanat. Expositions, animation musicale et restauration sur place.

Produits authentiques, savoir-faire, animation musicale, expositions diverses.

Restauration sur place 0 .

Rue Principale Montreux-Jeune 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 64 46 82 lesamisdelamaisonperronne@gmail.com

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English :

Les Amis de la Maison Perronne organize their 2nd market of flavors and crafts. Exhibitions, musical entertainment and on-site catering.

L’événement 2ème marché des saveurs et de l’artisanat Montreux-Jeune a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Sundgau