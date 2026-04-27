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2ème marché des saveurs et de l’artisanat Montreux-Jeune

2ème marché des saveurs et de l’artisanat Montreux-Jeune dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue Principale

Ville : 68210 Montreux-Jeune

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0

Montreux-Jeune

2ème marché des saveurs et de l’artisanat

Rue Principale Montreux-Jeune Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Les Amis de la Maison Perronne organisent leur 2ème marché des saveurs et de l’artisanat. Expositions, animation musicale et restauration sur place.
Produits authentiques, savoir-faire, animation musicale, expositions diverses.

Restauration sur place 0  .

Rue Principale Montreux-Jeune 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 64 46 82  lesamisdelamaisonperronne@gmail.com

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English :

Les Amis de la Maison Perronne organize their 2nd market of flavors and crafts. Exhibitions, musical entertainment and on-site catering.

L’événement 2ème marché des saveurs et de l’artisanat Montreux-Jeune a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Sundgau