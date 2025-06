2ème Marché Gourmand La Buglais Lancieux 10 juillet 2025 12:00

Côtes-d’Armor

2ème Marché Gourmand La Buglais Ferme du Golf Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 12:00:00

fin : 2025-07-10 21:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Venez découvrir la 2ᵉ édition du Marché Gourmand, un événement festif et convivial qui se tiendra le jeudi 10 juillet 2025, de 12h à 21h à la Ferme du Golf

Pour sa deuxième édition, le Marché Gourmand revient avec de nombreuses nouveautés pour offrir une expérience encore plus riche et agréable aux visiteurs.

Au programme :

– Marché de producteurs et artisans locaux

-Déjeuner sur place

-Food trucks gourmands

-Bières et cidres artisanaux

-Glaces artisanales et douceurs sucrées

-Jeux pour petits et grands

-Ateliers créatifs céramique, créations florales, lactofermentation (sur réservation)

-Ambiance musicale avec dj set

Cet événement est une belle occasion de rencontrer nos producteurs locaux passionnés et de passer un moment agréable en famille ou entre amis. .

La Buglais Ferme du Golf

Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 93 53 48

L’événement 2ème Marché Gourmand Lancieux a été mis à jour le 2025-06-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme