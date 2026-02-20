2ème marche gourmande de SAULCET

Départ de la salle des fêtes Saulcet Allier

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Marche gourmande, 8,5km, 22€, réservation avec paiement obligatoire.

Départ de la salle des fêtes Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 66 82 28 cdf.saulcet@gmail.com

Gourmet walk, 8.5km, 22?, reservation with payment required.

L’événement 2ème marche gourmande de SAULCET Saulcet a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Val de Sioule