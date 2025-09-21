2ème MARCHE POPULAIRE de la Planche des Belles Filles Station de la Planche des Belles Filles Ronchamp

dimanche 21 septembre 2025.

2ème MARCHE POPULAIRE de la Planche des Belles Filles

Station de la Planche des Belles Filles Plancher les Mines Ronchamp Haute-Saône

Début : 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

La Station de La Planche des Belles Filles Vosges du Sud organise sa 1ère marche populaire!

Sur un sentier balisé de 5 km, 10km et 107km.

L’accueil des participants s’effectuera à la station de la Planche des Belles Filles. .

Station de la Planche des Belles Filles Plancher les Mines Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

