2ÈME MEDITRINALIA Azille
2ÈME MEDITRINALIA Azille samedi 11 octobre 2025.
2ÈME MEDITRINALIA
10 avenue des cathares Azille Aude
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 20:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Au Domaine La Parra à Azille, 2ème fête romaine en l’honneur de la vendange et du vin nouveau et du vin vieux.
A partir de 11h et jusqu’à 20h
Découverte des vinifications Romaines, du vin élevé en Amphores. Dégustation offerte.
Midi
Découverte de la cuisine Romaine
Repas (entrée, plat, dessert) 25 euros
Réservation conseillée
15h
Visite guidée dans les vignes et l’oliveraie du domaine avec Jean-Luc
Tarif libre.
10 avenue des cathares Azille 11700 Aude Occitanie +33 6 67 45 47 19
English :
At Domaine La Parra in Azille, 2nd Roman festival in honor of the grape harvest and new and old wines.
From 11am to 8pm:
Discover Roman vinification and wine aged in amphorae. Free tasting.
Lunchtime:
Discover Roman cuisine
Meal (starter, main course, dessert) 25 euros
Reservation recommended
15h
Guided tour of the estate’s vineyards and olive grove with Jean-Luc
Free admission.
German :
Auf der Domaine La Parra in Azille findet das 2. römische Fest zu Ehren der Weinlese und des neuen und alten Weins statt.
Ab 11 Uhr und bis 20 Uhr
Entdeckung der römischen Weinbereitung, des in Amphoren ausgebauten Weins. Kostenlose Weinprobe.
12 Uhr mittags:
Entdeckung der römischen Küche
Mahlzeit (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert) 25 Euro
Reservierung empfohlen
15h
Geführter Rundgang durch die Weinberge und den Olivenhain des Weinguts mit Jean-Luc
Freier Tarif.
Italiano :
Al Domaine La Parra di Azille, 2a festa romana in onore della vendemmia e dei vini nuovi e vecchi.
Dalle 11.00 alle 20.00:
Scoprire la vinificazione romana e il vino invecchiato in anfore. Degustazione gratuita.
All’ora di pranzo:
Scoprire la cucina romana
Pasto (antipasto, piatto principale, dessert) 25 euro
Prenotazione consigliata
15h
Visita guidata ai vigneti e all’oliveto della tenuta con Jean-Luc
Ingresso libero.
Espanol :
En el Domaine La Parra de Azille, 2ª fiesta romana en honor de la vendimia y de los vinos nuevos y viejos.
De 11:00 a 20:00 h:
Descubra la vinificación romana y el vino envejecido en ánforas. Degustación gratuita.
A la hora de comer:
Descubra la cocina romana
Comida (entrante, plato principal, postre) 25 euros
Se recomienda reservar
15h
Visita guiada de los viñedos y olivares de la finca con Jean-Luc
Entrada gratuita.
