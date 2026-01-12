2ème meeting maitre Châtellerault
Le club des Dauphins de Châtellerault organise une compétition de natation pour les adultes de 20 ans à 99 ans. Les participants doivent être licenciés à la FFN. .
rue l’Abbé Lalanne Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@dauphinschatellerault.fr
