2ème Nuit de la grimpe Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec

2ème Nuit de la grimpe

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-13 10:00:00

Proposer une grimpe dans une ambiance différente et faire vivre le réseau d’escalade sur le territoire.

Animation ouverte à

o en autonomie grimpeur autonomes licenciés FFME possédant un passeport orange

o avec encadrement grimpeur non autonomes licenciés FFME sans passeport nombre limité

o les grimpeurs d’autres clubs seront invités à participer sur pré inscription

Public restreint aux familles des grimpeurs

Tarif gratuit

o 1ère partie d’escalade en lumière tamisée (utilisation de frontale) pour tout grimpeur en moulinette (18h -20h30)

o pause repas sans alcool

o 2e partie pour les grimpeurs autonomes (frontale) (22h00-minuit)

o pot de l’amitié en musique

o Nuit au pied du mur sur tapis de sol, ambiance bivouac montagne

o 7h petit déjeuner

o 8h réveil musculaire puis nettoyage avant les cours de 9h

Enfants, jeunes, parents, adultes, adhérents en lien avec la Cordée, nous vous attendons nombreux.

Venez pour grimper, regarder vos proches ou apprécier les talents culinaires de tous !

Les personnes non licenciées qui souhaiteraient grimper doivent se rapprocher des organisateurs par email .

Rue du Sergent l’Heveder Gymnase Yves Le Jannou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

