2ème parade des tracteurs de Noël Rigney Rigney

2ème parade des tracteurs de Noël

Rigney Départ aux étangs de Rigney

Début : 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Venez soutenir les agriculteurs du coin et en prendre plein la vue avec les tracteurs vivement décoré pour Noël !

Accueil des participants dès 18h00, buvette et petite restauration.

Traversée des villages de Rigney, Rignosot (20h20), Germondans (20h45), Flagey-Rigney (21h15), Cendrey (21h30), La tour de Scay (22h00) .

+33 6 18 45 19 37 delphine.gervais25640@gmail.com

