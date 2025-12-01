2ème parade des tracteurs de Noël Rigney Rigney
samedi 27 décembre 2025.
2ème parade des tracteurs de Noël
Départ aux étangs de Rigney
Début : 2025-12-27 20:00:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Venez soutenir les agriculteurs du coin et en prendre plein la vue avec les tracteurs vivement décoré pour Noël !
Accueil des participants dès 18h00, buvette et petite restauration.
Traversée des villages de Rigney, Rignosot (20h20), Germondans (20h45), Flagey-Rigney (21h15), Cendrey (21h30), La tour de Scay (22h00) .
Rigney Départ aux étangs de Rigney Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 45 19 37 delphine.gervais25640@gmail.com
