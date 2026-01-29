2ème Puces de Couturières

Salle polyvalente Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’association Croq’laine organise ses 2èmes puces de couturières tous objets d’occasion concernant les loisirs créatifs, couture, tricot, crochet. Les créations finies ne sont pas acceptées.

.

Salle polyvalente Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 34 06 33 le-rouyre@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Croq’laine association is organizing its 2nd puces de couturières (dressmakers’ flea market): all second-hand items relating to creative hobbies, sewing, knitting and crochet. Finished creations are not accepted.

L’événement 2ème Puces de Couturières Monestier a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Val de Sioule