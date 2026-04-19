2ème Quizz Patrimonial Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre

Mornac-sur-Seudre

2ème Quizz Patrimonial

Salle des Fêtes 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’Huître Pédagogique vous invite à son deuxième quizz patrimonial.



Réunissez vos amis et venez vous distraire !

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Salle des Fêtes 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 29 57 contact@hp-17.com

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English :

L’Huître Pédagogique invites you to its second heritage quiz.



Gather your friends and join in the fun!

L’événement 2ème Quizz Patrimonial Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-02-27 par Royan Atlantique