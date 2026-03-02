2ème rassemblement de véhicules et motos de collection

Éméville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

️ Avis aux amateurs et collectionneurs de belles mécaniques anciennes !

La première édition de notre rassemblement a été un grand succès, et face à la forte demande des exposants, l’association Roches et Carrières a le plaisir de vous annoncer qu’elle poursuit sur sa lancée la 2ᵉ édition de son rassemblement de vieilles voitures et motos !

La date est officielle rendez-vous le 17 mai !

Nous ne manquerons pas de communiquer davantage dans ce sens prochainement…✨

Affiche officielle de la manifestation élaborée par notre partenaire Groupe Michel catalano que nous remercions chaleureusement.

️ Avis aux amateurs et collectionneurs de belles mécaniques anciennes !

La première édition de notre rassemblement a été un grand succès, et face à la forte demande des exposants, l’association Roches et Carrières a le plaisir de vous annoncer qu’elle poursuit sur sa lancée la 2ᵉ édition de son rassemblement de vieilles voitures et motos !

La date est officielle rendez-vous le 17 mai !

Nous ne manquerons pas de communiquer davantage dans ce sens prochainement…✨

Affiche officielle de la manifestation élaborée par notre partenaire Groupe Michel catalano que nous remercions chaleureusement. .

Éméville 60123 Oise Hauts-de-France +33 6 82 75 82 92 contact@rochesetcarrieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

??? Calling all lovers and collectors of fine vintage mechanical engineering!

The first edition of our gathering was a great success, and in response to the high demand from exhibitors, the Roches et Carrières association is pleased to announce that it is continuing with the 2? edition of its gathering of old cars and motorcycles!

? The date is now official: May 17!

We look forward to communicating more about this event in the near future?

Official event poster designed by our partner Groupe Michel catalano, to whom we extend our warmest thanks.

L’événement 2ème rassemblement de véhicules et motos de collection Éméville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Pays de Valois