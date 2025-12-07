2ème Rencontre et d’auteurs Salle du Préau Angeduc

2ème Rencontre et d’auteurs

La commune d’Angeduc et la SAPC Société des Auteurs du Poitou-Charentes leur 2ème rencontre et dédicace d’auteurs. Et toute la journée, exposition de voitures anciennes avec l’association Barbezieux Auto-Rétro.

Salle du Préau 2 place du Puits Angeduc 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 09 27 mairie-angeduc@wanadoo.fr

English : 2ème Rencontre et d’auteurs

The municipality of Angeduc and the SAPC (Société des Auteurs du Poitou-Charentes) are hosting their second meeting and book signing with authors. Throughout the day, there will be an exhibition of vintage cars with the Barbezieux Auto-Rétro association.

German : 2ème Rencontre et d’auteurs

Die Gemeinde Angeduc und die SAPC Société des Auteurs du Poitou-Charentes ihr 2. Treffen und Signieren von Autoren. Und den ganzen Tag über Oldtimer-Ausstellung mit dem Verein Barbezieux Auto-Rétro.

Italiano : 2ème Rencontre et d’auteurs

Il Comune di Angeduc e la SAPC Société des Auteurs du Poitou-Charentes organizzano il 2° incontro con gli autori e la sessione di firme. E per tutto il giorno, un’esposizione di auto d’epoca con l’associazione Barbezieux Auto-Rétro.

Espanol : 2ème Rencontre et d’auteurs

El municipio de Angeduc y la SAPC Société des Auteurs du Poitou-Charentes celebrarán su 2º encuentro de autores y sesión de firmas. Y durante todo el día, exposición de coches clásicos con la asociación Barbezieux Auto-Rétro.

