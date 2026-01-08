2ème Salon de l’Artisanat Saint-Affrique

2ème Salon de l’Artisanat

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-05

2026-04-03

Le Salon de l’Artisanat fait son grand retour à Saint-Affrique !

Après une première édition en 2024, le Salon de l’Artisanat, organisé par Saint-Affrique Dynamique, revient !!

Un lieu pour les visiteurs, le rendez-vous incontournable pour faire rayonner l’artisanat local

Que vous soyez passionné de menuiserie, plomberie, agencement intérieur ou de tout autre savoir-faire artisanal, ce salon est l’endroit idéal pour

* rencontrer des artisans qualifiés,

* concrétiser un projet,

* découvrir des métiers,

* saisir des opportunités d’apprentissage ou d’emploi

Un lieu pour les artisans

C’est l’occasion de

* se faire connaître,

* valoriser son savoir-faire,

* recruter,

* échanger avec le public.

Artisans les inscriptions sont ouvertes !

(Rejoignez l’événement dès maintenant ) .

+33 5 65 49 24 05

English :

The Salon de l’Artisanat returns to Saint-Affrique!

