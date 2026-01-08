2ème Salon de l’Artisanat Saint-Affrique
2ème Salon de l’Artisanat Saint-Affrique vendredi 3 avril 2026.
2ème Salon de l’Artisanat
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Début : Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-05
2026-04-03
Le Salon de l’Artisanat fait son grand retour à Saint-Affrique !
Après une première édition en 2024, le Salon de l’Artisanat, organisé par Saint-Affrique Dynamique, revient !!
Un lieu pour les visiteurs, le rendez-vous incontournable pour faire rayonner l’artisanat local
Que vous soyez passionné de menuiserie, plomberie, agencement intérieur ou de tout autre savoir-faire artisanal, ce salon est l’endroit idéal pour
* rencontrer des artisans qualifiés,
* concrétiser un projet,
* découvrir des métiers,
* saisir des opportunités d’apprentissage ou d’emploi
Un lieu pour les artisans
C’est l’occasion de
* se faire connaître,
* valoriser son savoir-faire,
* recruter,
* échanger avec le public.
Artisans les inscriptions sont ouvertes !
(Rejoignez l’événement dès maintenant ) .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
English :
The Salon de l’Artisanat returns to Saint-Affrique!
