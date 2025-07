2ème salon des Artisans et Commerçants d’Etoile sur Rhône Le domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône

2ème salon des Artisans et Commerçants d’Etoile sur Rhône Le domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône dimanche 14 septembre 2025.

Le domaine des Clévos 390 route de marmans Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

L’Union Etoilienne des commerçants et des artisans vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle dédiée à ses talents locaux lors de la deuxième Edition du Salon des Artisans et des commerçants d’Étoile.

Le domaine des Clévos 390 route de marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 72 09 ueca26800@gmail.com

English :

The Union Etoilienne des commerçants et des artisans invites you to an exceptional day dedicated to local talent at the second edition of the Salon des Artisans et des commerçants d?Étoile.

German :

Die Union Etoilienne des commerçants et des artisans lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Tag ein, der den lokalen Talenten gewidmet ist, und zwar bei der zweiten Ausgabe des Salon des Artisans et des commerçants d?Étoile (Handwerker- und Händlermesse).

Italiano :

L’Union Etoilienne des commerçants et des artisans vi invita a una giornata eccezionale dedicata ai talenti locali in occasione della seconda edizione del Salon des Artisans et des commerçants d’Étoile.

Espanol :

La Union Etoilienne des commerçants et des artisans le invita a una jornada excepcional dedicada al talento local en la segunda edición del Salon des Artisans et des commerçants d’Étoile.

