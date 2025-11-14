2ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC Fougerolles-Saint-Valbert

2ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC

Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14

Programme

Vendredi 14 Novembre à partir de 9h Installation des stands

14h Ouverture au public

18h Inauguration officielle

Samedi 15 Novembre 10h 19h Ouverture au public

Journée du Kirsch Portes ouvertes dans les distilleries et chez les bouilleurs de cru.

Initiation à la dégustation par la Confrérie.

Dimanche 16 Novembre 10h 18h Ouverture au public .

Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : 2ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC

German : 2ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC

