2ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC Fougerolles-Saint-Valbert
2ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC
Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Programme
Vendredi 14 Novembre à partir de 9h Installation des stands
14h Ouverture au public
18h Inauguration officielle
Samedi 15 Novembre 10h 19h Ouverture au public
Journée du Kirsch Portes ouvertes dans les distilleries et chez les bouilleurs de cru.
Initiation à la dégustation par la Confrérie.
Dimanche 16 Novembre 10h 18h Ouverture au public .
Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
