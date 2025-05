2ème Salon Des Vins Bio Et Naturels – Espace Bayles Isle Isle, 17 mai 2025 10:00, Isle.

Haute-Vienne

2ème Salon Des Vins Bio Et Naturels Espace Bayles Isle 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Le lions Club Isle Val de l’Aurence présente la 2ème édition du Salon des Vins Bio et Naturels le 17 et 18 mai 2025 de 10h à 19h à l’Espace Bayles Isle.

L’entrée est à 5 € avec un verre de dégustation calligraphié.

30 vignerons seront présents et des producteurs locaux pour une dégustation ou restauration sur place possible.

Les midis possibilité d’une petite restauration sur place.

Samedi soir repas organisé par le Traiteur Florent LINARD, sous réservation. .

