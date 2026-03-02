2ème Salon du bien-être d’Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse

2ème Salon du bien-être d’Argenton-sur-Creuse

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Début : Dimanche 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14 2026-03-15

L’association les Nomades du Bien-Être, organise le 2ème Salon du Bien être à Argenton.

Le but ? Promouvoir l’ensemble des thérapeutes, des artisans, des producteurs du domaine du bien-être auprès du public pour l’informer et le sensibiliser.

Sur place, vous trouverez de nombreux stands, des conférences, des ateliers, une tombola et la possibilité de vous restaurer. Une belle mise à l’honneur des minéraux, thérapeutes, produits naturels/bios et des arts divinatoires. .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 49 13 13 73 lesnomadesdubienetre@gmail.com

The Nomades du Bien-Être association is organizing its first Salon du Bien-Être in Argenton. The aim? To promote all therapists, craftsmen and producers in the field of well-being to the public, informing and raising awareness.

