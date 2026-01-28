2ème Salon du livre Salles des Fêtes Val-de-Scie
Salles des Fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime
Venez nombreux à notre Salon du Livre ! de nombreux ouvrages pour faire plaisir aux petits et grands.
Gratuit pour tous. .
Salles des Fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 78 22 37
