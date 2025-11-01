2eme Salon du Santon chemin de Masse Fuveau

2eme Salon du Santon

Du samedi 1er au dimanche 2 novembre 2025 de 9h30 à 18h. chemin de Masse Gymnase du collège Font d'Aurumy Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Le Cercle Saint Michel, le Comité Saint Jean et la Fuvello vous invitent à la deuxième édition du Salon du Santon. Cet événement unique, qui se tiendra de 9h30 à 18h, mettra en avant le savoir-faire des artisans santonniers de la région, qui vous proposeront une large gamme de santons et de crèches provençales. Venez plonger dans l’univers de Noël et découvrir des créations artisanales riches de détails et de traditions. L’entrée est libre, avec une buvette et de la restauration rapide sur place. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.saintmichel.org ou contactez le 06 09 96 62 89. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de la Provence et des traditions ! .

chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On November 1 and 2, 2025, from 9:30 am to 6 pm, meet at the Font d’Aurumy gymnasium in Fuveau for the 2nd Salon du Santon et des Artisans Santonniers Créchistes. Free admission, refreshments and fast food on site.

German :

Am 1. und 2. November 2025, von 9:30 bis 18:00 Uhr, treffen Sie sich im Gymnasium Font d’Aurumy in Fuveau zur 2. Messe des Santon und der Handwerker des Santonniers Créchistes. Freier Eintritt, Erfrischungsstände und Schnellimbisse vor Ort.

Italiano :

L’1 e il 2 novembre 2025, dalle ore 9.30 alle 18.00, venite alla palestra di Font d’Aurumy a Fuveau per il 2° Salon du Santon et des Artisans Santonniers Créchistes. Ingresso libero, bar e fast food in loco.

Espanol :

Los días 1 y 2 de noviembre de 2025, de 9.30 a 18.00 h, acuda al gimnasio Font d’Aurumy de Fuveau para asistir al 2º Salón del Santón y de los Artesanos Santonniers Créchistes. Entrada gratuita, bar y comida rápida in situ.

