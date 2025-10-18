2ème Salon international d’art photographique Le Saint-Quent’images Saint-Quentin

Rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

À l’occasion de son « Salon international d’art photographique », le club POM Photo de Saint-Quentin organise un concours photo en images numériques sous les patronages de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (n° 2025/210) et de la Fédération Photographique de France (n° 2024/10) et avec le label Image Sans Frontières (n° 2025/20).

Ce salon est doté de 71 récompenses (insigne bleu spécial FIAP meilleur auteur salon trophée FPF meilleur club médailles et diplômes).

Les photos seront jugées par des photographes reconnus tant au niveau national qu’international.

Les œuvres les mieux notées et récompensées seront exposées les 18 & 19 octobre 2025 à Saint-Quentin (02) et publiées dans le catalogue du salon. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 18 octobre 2025 à 16h30. Le salon Le Saint-Quent’images est ouvert à tous les photographes âgés de 18 ans minimum.

Exposition au Casino, situé rue du général Leclerc.

Organisation Club POM Photo de Saint-Quentin.

Plus de renseignements à https://saint-quentimages.fr/

clubpom@orange.fr

