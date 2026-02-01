2ème Salon Minéraux et Fossiles de la Rade de Brest salle du Trimaran Loperhet

2ème Salon Minéraux et Fossiles de la Rade de Brest

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

L’AMFRB (Association Minéraux et Fossiles de la Rade de Brest) vous invite à son second Salon de vente de Minéraux et de Fossiles.

Nous avons la chance cette année d’avoir en plus au sein du salon, une exposition photos roches de la Rade de Brest .

15 exposants vous attendent pour cet événement pédagogique, familial et convivial. .

salle du Trimaran 1 allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 37 74 25 33

