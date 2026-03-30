2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes de Troyes

Salle Polyvalente Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Exposition Vente Expertise



Venez découvrir les merveilles de la terre !



Minéraux d’une valeur scientifique inestimable.

Gemmes et Bijoux d’une beauté remarquable.



Ce Salon sur 500 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire…



Grâce à ces 20 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations !

Du Cailloux à 1€ au collier d’une valeur inestimable !



Découvrez les bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec nos exposants spécialisés en Lithothérapie.



Vous aimerez les Bijoux de Créateurs !



L’esprit du Salon est ouvert à tout public Amateur, Collectionneur et Enfant ! 4 .

Salle Polyvalente Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 73 10 96 46 richard.blanc@animotions.fr

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English :

L’événement 2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes de Troyes Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne