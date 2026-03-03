2ème Salon Origine Corrèze Clergoux

2ème Salon Origine Corrèze

Venez découvrir l’excellence à la corrézienne au Salon Origine Corrèze, un événement unique mettant à l’honneur le savoir-faire et la créativité de notre territoire ! Entrée gratuite avec animations et restauration sur place pour savourer les produits locaux.

4 univers vous attendent Maison, déco et culture Gastronomie Bien-être et accessoires Aménagement et jardin. Près de 150 exposants passionnés Animations, rencontres et surprises tout au long du week-end.

Entrée gratuite.

Pendant le Salon Origine Corrèze, venez profiter en famille, entre amis de concerts en live et de nombreuses activités tout autour du château. .

Domaine de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 70 00

