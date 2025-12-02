2ème Sortie du Carnaval de Châteauneuf-sur-Loire Place à 30 ans de Carnaval

Centre-ville Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Loiret est définitivement une terre de carnaval, et Châteauneuf-sur-Loire ne manque pas à la tradition… Au son des bandas et des musiques locales, suivez le passage de Miss Carnaval et ses dauphines, rejoignez le cortège pour un moment de bonne humeur, une bataille de confettis géante et l’embrasement du bonhomme carnaval en bord de Loire le 2ème dimanche de défilé. Départ des grilles du château. .

Centre-ville Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 55 13 48 carnaval45@laposte.net

English : 2ème sortie du Carnaval de Châteauneuf-sur-Loire Place aux jeux !

The Loiret is definitely a land of carnival, and Châteauneuf-sur-Loire does not miss the tradition? To the sound of bandas and local music, follow the passage of Miss Carnival and her runners-up, join the procession for a moment of good humor!

L’événement 2ème Sortie du Carnaval de Châteauneuf-sur-Loire Place à 30 ans de Carnaval Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-24 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS