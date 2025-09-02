2ème sortie du Carnaval de Jargeau Les Films Cultes Jargeau

Jargeau Loiret

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2026-02-22 15:00:00 - 18:00:00

Début : Dimanche 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Déguisez-vous pour vous mêler à la foule et laissez-vous gagner par la fièvre du plus grand carnaval de la région, parmi les plus célèbres de France. Profitez de la fête foraine, d’une parade d’une dizaine de chars saupoudrés de centaines de kilos de confettis, de musiques bandas et du clou de la soirée, le bûcher de sa majesté Carnaval sur les bords de Loire… .

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire carnavaldejargeau@sfr.fr

English :

Dress up to mingle with the crowd and get caught up in the fever of the biggest carnival in the region! Enjoy the funfair, a parade of floats sprinkled with hundreds of kilos of confetti, bandas music and the highlight of the evening, the bonfire of his Majesty Carnival …

German :

Verkleiden Sie sich, um sich unter die Menge zu mischen, und lassen Sie sich vom Fieber des größten Karnevals der Region anstecken! Genießen Sie den Rummelplatz, eine Parade von Wagen, die mit Hunderten von Kilo Konfetti bestreut sind, Bandas und den Höhepunkt des Abends, die Verbrennung seiner Majestät, des Karnevals…

Italiano :

Vestitevi per mescolarvi alla folla e lasciatevi coinvolgere dall’entusiasmo del più grande carnevale della regione! Godetevi il luna park, una sfilata di carri allegorici cosparsi di centinaia di chili di coriandoli, la musica delle bandas e il momento clou della serata, il falò di Sua Maestà il Carnevale…

Espanol :

Disfrácese para mezclarse con la multitud y déjese llevar por la emoción del mayor carnaval de la región Disfrute del parque de atracciones, de un desfile de carrozas salpicado de cientos de kilos de confeti, de la música de las bandas y del momento culminante de la noche, la hoguera de Su Majestad el Carnaval…

