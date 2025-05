2ème souvenir de « Gute » – Parc du Château Saint-Andiol, 7 juin 2025 10:30, Saint-Andiol.

Bouches-du-Rhône

2ème souvenir de « Gute » Samedi 7 juin 2025 à 10h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Arènes Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:30:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Samedi 7 Juin dans les arènes du village.

10h30 course d’emboulés avec l’école taurine de St Rémy et la manade des Baumelles

13h repas sur réservation au 06 15 89 27 24



COURSE CAMARGUAISE TROPHÉE AVENIR À 16H30 10€ L’ENTRÉE



Manade Lautier Junior

Manade Gillet Gino

Manade Des Baumelles Labrax

Manade Cavallini Laurent & Laure Arthemis

Manade Richebois Brocard

Manade Fournier et Fils Valentino



Taureau Hors point Sicario (Manade Jacques Bon)



Raseteurs Fougere / Ouennouri / Bernard / Mateo / Desfonds / Ranc / Chevalier. .

Parc du Château Arènes

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24

English :

Saturday June 7 in the village arena.

German :

Samstag, den 7. Juni in der Arena des Dorfes.

Italiano :

Sabato 7 giugno nell’arena del villaggio.

Espanol :

Sábado 7 de junio en la arena del pueblo.

L’événement 2ème souvenir de « Gute » Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence