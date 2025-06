2ème Tournoi Interrégional de Jeu de Dames Au Foyer Rural Yssingeaux 29 juin 2025 07:00

Haute-Loire

2ème Tournoi Interrégional de Jeu de Dames Au Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Venez participer au 2ème tournoi Interrégional de Jeu de Dames.

Au Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 70 52 59

English :

Come and take part in the 2nd Interregional Jeu de Dames tournament.

German :

Nehmen Sie am 2. interregionalen Turnier für Damespiele teil.

Italiano :

Venite a partecipare al 2° Torneo interregionale di dama.

Espanol :

Participe en el 2º Torneo Interregional de Damas.

