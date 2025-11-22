2ème tournoi régional de BlackBall Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

2ème tournoi régional de BlackBall

Salle Jean Cocteau 5 Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

2025-11-22

Le club de billard du BCRP est ravi d’annoncer un événement exceptionnel ! Préparez-vous à vivre un week-end riche en émotions et en compétitions, car nous accueillerons pas moins de 130 joueurs et joueuses de tous niveaux.

Salle Jean Cocteau 5 Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 17 20 55 bcrpromans@gmail.com

English :

The BCRP Billiards Club is delighted to announce an exceptional event! Get ready for a weekend full of excitement and competition, as we welcome no fewer than 130 players of all levels.

German :

Der Billardclub BCRP freut sich, ein außergewöhnliches Ereignis ankündigen zu können! Bereiten Sie sich auf ein Wochenende voller Emotionen und Wettkämpfe vor, denn wir werden nicht weniger als 130 Spieler und Spielerinnen aller Niveaustufen begrüßen.

Italiano :

Il BCRP Billiards Club è lieto di annunciare un evento eccezionale! Preparatevi a un fine settimana ricco di emozioni e di competizione, con l’accoglienza di non meno di 130 giocatori di tutti i livelli.

Espanol :

El Club de Billar del BCRP se complace en anunciar un acontecimiento excepcional Prepárese para un fin de semana lleno de emoción y competición, ya que recibiremos nada menos que a 130 jugadores de todos los niveles.

