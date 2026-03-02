2ÈME TRAIL DE BELLESAGNE

16 allée Raymon Fages Mende Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 17:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Cet événement sportif a pour objectif de mettre en lumière l’ensemble thérapeutique de Bellesagne qui accompagne des enfants et adolescents atteints de troubles du comportement.

Au programme

* Trail de 14 km avec 485 m de dénivelé positif, départ du trail à 18h30,

* Randonnée de 10 km avec 370 m de dénivelé positif, départ de la rando à 17h30,

Tarifs

* Trail 10 €

* Rando 8€

Inscription jusqu’au 3 avril http://chronohb.fr .

16 allée Raymon Fages Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 87 22 16 07 b.pages.bellesagne@gmail.com

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English :

L’événement 2ÈME TRAIL DE BELLESAGNE Mende a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Mende