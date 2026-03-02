2ÈME TRAIL DE BELLESAGNE Mende
2ÈME TRAIL DE BELLESAGNE Mende vendredi 3 avril 2026.
2ÈME TRAIL DE BELLESAGNE
16 allée Raymon Fages Mende Lozère
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 17:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Cet événement sportif a pour objectif de mettre en lumière l’ensemble thérapeutique de Bellesagne qui accompagne des enfants et adolescents atteints de troubles du comportement.
Au programme
* Trail de 14 km avec 485 m de dénivelé positif, départ du trail à 18h30,
* Randonnée de 10 km avec 370 m de dénivelé positif, départ de la rando à 17h30,
Tarifs
* Trail 10 €
* Rando 8€
Inscription jusqu’au 3 avril http://chronohb.fr .
16 allée Raymon Fages Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 87 22 16 07 b.pages.bellesagne@gmail.com
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English :
L’événement 2ÈME TRAIL DE BELLESAGNE Mende a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Mende
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