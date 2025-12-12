2ème vente des vins des hospices de Tonnerre Tonnerre

2ème vente des vins des hospices de Tonnerre

Salle Courtanvaux Hôtel-Dieu Tonnerre Yonne

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 11:00:00

2026-04-04

Le centre hospitalier de Tonnerre (CHT), propriétaire de l’Hôtel-Dieu, vous invite à la vente aux enchères de vin des Hospices de Tonnerre. Au profit de la sauvegarde du patrimoine de l’hôpital. Cette vente exceptionnelle s’inscrit dans le cadre des Vinées tonnerroises, un rendez-vous incontournable. .

Salle Courtanvaux Hôtel-Dieu Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@vineestonnerroises.com

