2ème Vide Grenier de l’étang Etang de Chevigny Fontainebrux

2ème Vide Grenier de l’étang

Etang de Chevigny 2157 Rue Devant Fontainebrux Jura

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Stands en extérieur face à l’étang de Chevigny.

Buvette et restauration toute la journée.

Tartiflette, BBQ, frites, crêpes.

5ml minimum par voiture sur le stand.

Réservation conseillée. .

Etang de Chevigny 2157 Rue Devant Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 50 19 85 etangdechevigny@gmail.com

