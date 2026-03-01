2ème Vide Grenier de l’étang Etang de Chevigny Fontainebrux
2ème Vide Grenier de l’étang Etang de Chevigny Fontainebrux samedi 28 mars 2026.
2ème Vide Grenier de l’étang
Etang de Chevigny 2157 Rue Devant Fontainebrux Jura
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-28 08:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
Stands en extérieur face à l’étang de Chevigny.
Buvette et restauration toute la journée.
Tartiflette, BBQ, frites, crêpes.
5ml minimum par voiture sur le stand.
Réservation conseillée. .
Etang de Chevigny 2157 Rue Devant Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 50 19 85 etangdechevigny@gmail.com
