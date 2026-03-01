2ème Vide Grenier de l’étang Etang de Chevigny Fontainebrux

2ème Vide Grenier de l’étang Etang de Chevigny Fontainebrux samedi 28 mars 2026.

2ème Vide Grenier de l’étang

Etang de Chevigny 2157 Rue Devant Fontainebrux Jura

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2026-03-28 08:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Stands en extérieur face à l’étang de Chevigny.
Buvette et restauration toute la journée.
Tartiflette, BBQ, frites, crêpes.
5ml minimum par voiture sur le stand.
Réservation conseillée.   .

Etang de Chevigny 2157 Rue Devant Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 50 19 85  etangdechevigny@gmail.com

English : 2ème Vide Grenier de l’étang

