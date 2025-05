2ème Village prévention santé à Bergerac – Plaine des Sports de Picquecailloux Bergerac, 16 mai 2025 17:00, Bergerac.

2ème Village prévention santé à Bergerac Plaine des Sports de Picquecailloux Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

La CPTS et ses partenaires, avec le soutien de la Mairie de Bergerac et de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB), vous invitent à une journée dédiée à la santé, à la prévention et au bien-être. Venez découvrir de nombreuses animations, informations et ateliers tout au long de la journée ! .

Plaine des Sports de Picquecailloux Allée Lucien Videau

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

