2èmes Journées du roman et de la BD historiques Château des Bruneaux Firminy
2èmes Journées du roman et de la BD historiques Château des Bruneaux Firminy samedi 18 avril 2026.
2èmes Journées du roman et de la BD historiques
Château des Bruneaux 3 rue de Chanzy Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25
Cycle de 8 conférences sur le thème de la révolution industrielle. Exposition sur les châteaux de l’industrie et l’illustratrice Evelyne Mary. Tables rondes. Animation du Musée d’Art et d’Industrie. Rencontre et dédicaces avec les auteurs.
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Château des Bruneaux 3 rue de Chanzy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 56 13 50 onenfaittouteunehistoire@gmail.com
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English :
Cycle of 8 conferences on the theme of the Industrial Revolution. Exhibition on industrial castles and illustrator Evelyne Mary. Round-table discussions. Activities at the Musée d’Art et d’Industrie. Meetings and book signings with authors.
L’événement 2èmes Journées du roman et de la BD historiques Firminy a été mis à jour le 2026-03-24 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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