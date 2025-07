2èmes Rencontres internationales de La Corrèze en partage à Égletons Espace Ventadour Égletons

2èmes Rencontres internationales de La Corrèze en partage à Égletons Espace Ventadour Égletons samedi 19 juillet 2025.

Espace Ventadour Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze

Gratuit

Début : 2025-07-19 16:00:00

fin : 2025-07-19 20:30:00

2025-07-19

A partir de 16h, ouverture des rencontres, 16h30 inauguration.

Village d’artisans et de créateurs corréziens, où savoir-faire et traditions seront à l’honneur, causeries et échanges sur le patrimoine, la langue et l’avenir de la Corrèze :

17 h Cyrille Abonnel, nuciculteur et moulinier L’hymne à la noix (un jeu d’enfant ?),

18 h Jean-Pierre Lacombe, écrivain, poète, conteur Le français parlé en Corrèze,

19 h30 Concert-causerie exceptionnel de Sébastien Farge, accordéoniste, compositeur, chroniqueur, qui nous entraînera dans un Tour du monde en accordéons, en passant par la Corrèze.

Expositions de photographies et de peintures valorisant la diversité culturelle locale,

Bar et espace restauration, gérés par l’association, mettront à l’honneur les produits du terroir.

L’entrée est libre et ouverte à tous, sur invitation à télécharger. .

