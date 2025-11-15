2h Nigth and Day Karting Magny-Cours

2h Nigth and Day

Karting D58 Magny-Cours Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 20:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !

2H DAY & NIGHT De 17H00 à 20H30

17h: Accueil contrôle administratif Pesée

17h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing

17h40: Essais qualificatifs / Entrainement aux relais

18h05: Mise en grille

18h10: DÉPART 2H ENDURANCE

20h10: ARRIVÉE 2H ENDURANCE

Podium Remise des Trophées

Verre de l’amitié pour les pilotes .

Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com

