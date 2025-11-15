2h Nigth and Day Karting Magny-Cours
2h Nigth and Day Karting Magny-Cours samedi 15 novembre 2025.
2h Nigth and Day
Karting D58 Magny-Cours Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 20:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !
2H DAY & NIGHT De 17H00 à 20H30
17h: Accueil contrôle administratif Pesée
17h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing
17h40: Essais qualificatifs / Entrainement aux relais
18h05: Mise en grille
18h10: DÉPART 2H ENDURANCE
20h10: ARRIVÉE 2H ENDURANCE
Podium Remise des Trophées
Verre de l’amitié pour les pilotes .
Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com
English : 2h Nigth and Day
German : 2h Nigth and Day
Italiano :
Espanol :
L’événement 2h Nigth and Day Magny-Cours a été mis à jour le 2025-03-06 par OT Saint-Pierre Magny-Cours