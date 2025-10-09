2h32 3T – Théâtre du troisième type Saint-Denis

2h32 3T – Théâtre du troisième type Saint-Denis jeudi 9 octobre 2025.

2h32 9 – 25 octobre 3T – Théâtre du troisième type Seine-Saint-Denis

spectacle tarifé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T19:30:00 – 2025-10-09T21:00:00

Fin : 2025-10-25T19:30:00 – 2025-10-25T21:00:00

Elle court, elle court Zenash. Elle se lève très tôt le matin, enfile ses baskets avant d’aller faire des ménages à l’hôtel, et sitôt le boulot fini elle court, encore, elle marathonne, tout le temps. Elle est arrivée d’Éthiopie, Zenash, et décédée à Neuilly-sur-Marne, en France donc.

Voici l’histoire réinventée de Zenash Gezmu, marathonienne assassinée en 2017. Une histoire qui parle de lutte sociale, de fantastique, d’endurance, de marathon en empruntant les chemins de l’imaginaire proposés par le sonore et la marionnette.

3T – Théâtre du troisième type 14 rue saint just 93200 Sain Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Seine-Saint-Denis Île-de-France

Morbus théâtre – Guillaume Lecamus marathon marionnette

Emilie Rouy