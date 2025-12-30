2L LO BOLEGASON Castres Cedex

2L Début : 2026-05-22 à 19:30. Tarif : – euros.

2L2L s’impose aujourd’hui comme une des figures les plus prometteuses du rap ! Depuis 2020, la jeune rappeuse parisienne aiguise son univers à la fois engagé et rêveur, capable de mêler forme, fond et émotion avec une maîtrise rare. Elle défend un rap authentique et sans artifice ; celui d’une jeune femme qui refuse de se conformer aux codes classiques, et qui revendique sa place dans un paysage où les voix féminines restent encore peu identifiées. Repérée pour son écriture exigeante, 2L participe à la saison 4 de “Nouvelle École” et se démarque grâce son flow et la puissance de ses textes qui lui ouvriront les portes de la finale. Elle incarne une nouvelle génération d’artistes lucides et libres, prête à redonner au rap français sa part de poésie et de vérité. Elle travaille déjà sur la sortie de son nouvel EP prévue pour début 2026, dont le live s’annonce déjà explosif ! Raoul (1ère partie)Si la musique a toujours fait partie de sa vie, c’est à l’adolescence qu’il se découvre une passion pour le rap et qu’il gratte ses premiers textes avec son frère. Il écrit, compose et interprète ses chansons en essayant de mettre des mots sur son parcours, sa peine et son chagrin. Après la sortie de 4 EPs depuis 2021, Raoul est de retour en 2025 avec plusieurs singles et une direction artistique toujours plus affirmée, mêlant productions singulières, écriture puissante et refrains envoûtants. Il se dévoile, en quête de sa vérité, à travers des images fortes, presque cinématographiques, aussi bien dans ses clips que dans ses textes et des mélodies enivrantes associées à des prods digitales et mélancoliques. Définitivement à suivre ! Open MIC (ouverture de soirée)Début de soirée ouvert à toutes celles et ceux qui veulent tester la force de leurs punchlines, balancer leurs rimes acérées et faire kiffer leur style lors de cette scène ouverte hip-hop et musiques urbaines, un DJ aux platines sera là pour envoyer le son !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81