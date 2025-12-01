2much (Ex La Darude) Davyboi, LIV Del Estal & More Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement
Vendredi 12 décembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14.98 – 14.98 – 23.54 EUR
Début : 2025-12-12 23:00:00
fin : 2025-12-12 05:00:00
2025-12-12
2much (ex La Darude) Davyboi, Liv Del Estal & more.
MARSEILLE ! C’EST LE BIRTHDAY DE LA 2MUCH
En 2019, ils lançaient La Darude avec 200 lofteurs…
7 ans plus tard, vous êtes des milliers à avoir grandi avec eux, à avoir transformé des soirées en souvenirs pour la vie.
Ce 12 décembre, on se retrouve au Cabaret Aléatoire pour fêter 7 ans d’amour,7 ans de fête, 7 ans de 2much !
Une édition haute en couleur et en musique t’attend pour célébrer comme il se doit notre birthday !
Mais La 2much, c’est quoi ?
Une partyyy 100% Trance, Eurodance et Hard Bounce !
Une ambiance digne des meilleures soirées fin 90 début 2000 !
De la musique énergique qui va trèèès vite, des titres qui font BANG BANG et des tubes remixés qui vont te rappeler ton enfance !
Des goodies et candies pour plus de zinzineries !
Et un public enjoué et survolté surnommé les lofteurs !
→ LINE UP
Davyboi
DJ Caline
Eshka
Liv Del Estal (hybrid set)
Manil b2b Peaksou .
Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com
