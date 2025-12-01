2much (Ex La Darude) Davyboi, LIV Del Estal & More Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

2much (Ex La Darude) Davyboi, LIV Del Estal & More

Vendredi 12 décembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14.98 – 14.98 – 23.54 EUR

2much (ex La Darude) Davyboi, Liv Del Estal & more.

MARSEILLE ! C’EST LE BIRTHDAY DE LA 2MUCH



En 2019, ils lançaient La Darude avec 200 lofteurs…

7 ans plus tard, vous êtes des milliers à avoir grandi avec eux, à avoir transformé des soirées en souvenirs pour la vie.



Ce 12 décembre, on se retrouve au Cabaret Aléatoire pour fêter 7 ans d’amour,7 ans de fête, 7 ans de 2much !

Une édition haute en couleur et en musique t’attend pour célébrer comme il se doit notre birthday !



Mais La 2much, c’est quoi ?



Une partyyy 100% Trance, Eurodance et Hard Bounce !

Une ambiance digne des meilleures soirées fin 90 début 2000 !

De la musique énergique qui va trèèès vite, des titres qui font BANG BANG et des tubes remixés qui vont te rappeler ton enfance !

Des goodies et candies pour plus de zinzineries !

Et un public enjoué et survolté surnommé les lofteurs !



→ LINE UP



Davyboi

DJ Caline

Eshka

Liv Del Estal (hybrid set)

Manil b2b Peaksou .

