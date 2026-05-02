2nd marché nocturne de la Suize Villiers-sur-Suize
2nd marché nocturne de la Suize Villiers-sur-Suize jeudi 7 mai 2026.
Villiers-sur-Suize
2nd marché nocturne de la Suize
Place de la Fontaine Villiers-sur-Suize Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Tout public
Sur place vous pourrez retrouver producteurs locaux, peintre, photographe, artisans… .
Place de la Fontaine Villiers-sur-Suize 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 22 23 mairie.villiers-sur-suize@wanadoo.fr
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English :
L’événement 2nd marché nocturne de la Suize Villiers-sur-Suize a été mis à jour le 2026-04-29 par Antenne des Trois Forêts