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2nd marché nocturne de la Suize Villiers-sur-Suize

2nd marché nocturne de la Suize Villiers-sur-Suize

2nd marché nocturne de la Suize Villiers-sur-Suize jeudi 7 mai 2026.

Adresse : Place de la Fontaine

Ville : 52210 Villiers-sur-Suize

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Villiers-sur-Suize

2nd marché nocturne de la Suize

Place de la Fontaine Villiers-sur-Suize Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Tout public
Sur place vous pourrez retrouver producteurs locaux, peintre, photographe, artisans…   .

Place de la Fontaine Villiers-sur-Suize 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 22 23  mairie.villiers-sur-suize@wanadoo.fr

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English :

L’événement 2nd marché nocturne de la Suize Villiers-sur-Suize a été mis à jour le 2026-04-29 par Antenne des Trois Forêts