2nd Vide Grenier de l’Association Cens Perverie Collège La Perverie Nantes dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 09:00 – 17:00

Gratuit : non gratuit pour les visiteurs, payant pour les exposants 7 € les 2 mètres linéaires pour les membres, 10 € pour les non membresréservation sur https://asso-cens-perverie.fr/ Tout public

Le second Vide grenier de l’Association Cens Perverie aura lieu le dimanche 28/09/25 de 9h à 17h. Installation des stands à partir de 7h30. Réservé aux particuliers, les emplacements de 2m linéaires sont au prix unitaire de 7€ pour les membres de l’assocation, et 12€ pour les autres. Un bar (soft,, boissons chaudes, gâteaux, bonbons) sera à votre disposition pendant la journée. Veuillez consulter le règlement pour l’ensemble des conditions. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Collège La Perverie Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 14 53 70 https://www.la-perverie.fr/ sec.secondaire@perverie.com https://asso-cens-perverie.fr/