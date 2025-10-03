2nde édition de Fabrica Femina Maison d’artistes « La Madeleine » Ligné

Maison d’artistes « La Madeleine » 21 rue des Chaillis Ligné Charente

Tout le weekend, entre Ligné et Angoulême, participez à des ateliers, des performances, des masterclass, des rencontres littéraires, un concert et des conférences

.

Maison d’artistes « La Madeleine » 21 rue des Chaillis Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@studiolamadeleine.com

English :

All weekend long, between Ligné and Angoulême, take part in workshops, performances, masterclasses, literary encounters, a concert and conferences

German :

Nehmen Sie das ganze Wochenende über zwischen Ligné und Angoulême an Workshops, Performances, Masterclasses, literarischen Begegnungen, einem Konzert und Konferenzen teil

Italiano :

Per tutto il fine settimana, tra Ligné e Angoulême, partecipate a laboratori, spettacoli, masterclass, incontri letterari, un concerto e conferenze..

Espanol :

Durante todo el fin de semana, entre Ligné y Angulema, participe en talleres, espectáculos, clases magistrales, encuentros literarios, un concierto y conferencias..

