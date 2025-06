2NDE ÉDITION DE LA FÊTE DE L’ÉTÉ DE LA MQB Maison de quartier La Bellangerais Rennes

2NDE ÉDITION DE LA FÊTE DE L’ÉTÉ DE LA MQB Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 2 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Seconde édition de la fête de l’été de la Maison de Quartier de la Bellangerais! Une fête pour démarrer l’été pour toute la famille !

* Au rendez-vous de nombreux animations : maquillage, lecture perchée, fabrication de badges, chamboule-tout, atelier d’arts plastiques, et autres surprises !

* Venez nombreux, c’est gratuit (sauf la buvette et les crêpes) et c’est ouvert à tout.es !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-02T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-02T18:30:00.000+02:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine