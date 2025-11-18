2nde option SI visite Entreprise Granger Granger group Sainte-Sigolène

2nde option SI visite Entreprise Granger Mardi 18 novembre, 10h30 Granger group Haute-Loire

Début : 2025-11-18T10:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T10:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Il s’agit de faire connaitre les filières industrielles locales aux élèves de 2nde qui ont pris sciences de l’ingénieur en option. Cela permet d découvrir la diversité des métiers possibles au sein d’une entreprise.

Granger group ZI les Taillas 43600 Sainte Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Sensibilisation au tissu industriel du secteur