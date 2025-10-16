3ᵉ ÉDITION DES ENTRETIENS ALZHEIMER MONTPELLIER Montpellier

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier Hérault

La Fondation Recherche Alzheimer a le plaisir de vous informer de la tenue de la 3ᵉ édition des Entretiens Alzheimer Montpellier, qui se déroulera le jeudi 16 octobre 2025, de 14h à 17h, à La Panacée Mo.Co. (14 rue de l’École de Pharmacie, Montpellier).

Cette conférence gratuite et ouverte au grand public portera sur les dernières avancées scientifiques liées à la maladie d’Alzheimer. Elle réunira plusieurs experts locaux et mettra également en lumière des initiatives concrètes d’accompagnement, en particulier les approches non médicamenteuses destinées aux personnes malades et à leurs proches aidants.

Entrée gratuite sur inscription



ou par téléphone au 01 86 04 00 47 .

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 1 86 04 00 47

English :

The Alzheimer’s Research Foundation is pleased to announce the 3rd edition of Les Entretiens Alzheimer Montpellier, which will take place on Thursday, October 16, 2025, from 2 to 5 pm, at La Panacée ? Mo.Co. (14 rue de l’École de Pharmacie, Montpellier).

German :

Die Stiftung Alzheimer Forschung freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass die 3. Ausgabe der Alzheimer-Gespräche Montpellier am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, von 14 bis 17 Uhr in La Panacée ? Mo.Co. (14 rue de l’École de Pharmacie, Montpellier) stattfindet.

Italiano :

La Fondazione per la ricerca sull’Alzheimer è lieta di annunciare la terza edizione degli Entretiens Alzheimer Montpellier, che si terrà giovedì 16 ottobre 2025, dalle 14.00 alle 17.00, presso La Panacée ? Mo.Co (14 rue de l’École de Pharmacie, Montpellier).

Espanol :

La Fundación para la Investigación sobre el Alzheimer se complace en anunciar la 3ª edición de los Entretiens Alzheimer Montpellier, que tendrá lugar el jueves 16 de octubre de 2025, de 14:00 a 17:00 horas, en La Panacée ? Mo.Co (14 rue de l’École de Pharmacie, Montpellier).

