3ᵉ édition Food Amiens Amiens

Food Amiens 2025 Un marché local et un brunch sur place

101 avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

De 9h à 17h, les visiteurs pourront déambuler parmi les stands des producteurs et artisans locaux réunis pour l’occasion.

Un brunch gourmand sera proposé sur place pour savourer les produits frais et de saison tout en profitant de l’ambiance du marché.

La journée sera rythmée par des animations, ateliers et démonstrations culinaires, mettant en lumière les saveurs et savoir-faire locaux.

Chefs et professionnels de la gastronomie partageront leurs astuces et techniques pour sublimer les produits de la région, à travers des ateliers pratiques et des démonstrations en présence de Stéphane Collet, Meilleur Ouvrier de France.

Accès libre et gratuit.

English :

From 9 a.m. to 5 p.m., visitors will be able to stroll among the stalls of local producers and artisans brought together for the occasion.

A gourmet brunch will be offered on site to savour fresh seasonal produce while enjoying the market atmosphere.

The day will be punctuated by events, workshops and culinary demonstrations, highlighting local flavors and know-how.

Chefs and gastronomy professionals will share their tips and techniques for sublimating local produce, through practical workshops and demonstrations in the presence of Stéphane Collet, Meilleur Ouvrier de France.

Free admission.

German :

Von 9 bis 17 Uhr können die Besucher durch die Stände der lokalen Produzenten und Handwerker schlendern, die sich zu diesem Anlass versammelt haben.

Es wird ein Gourmet-Brunch angeboten, bei dem Sie frische und saisonale Produkte genießen und die Atmosphäre des Marktes erleben können.

Der Tag wird von Animationen, Workshops und kulinarischen Vorführungen bestimmt, die die lokalen Geschmäcker und das lokale Know-how hervorheben.

Küchenchefs und Gastronomieexperten teilen ihre Tipps und Techniken, um die Produkte der Region zu verfeinern, in praktischen Workshops und Vorführungen in Anwesenheit von Stéphane Collet, Meilleur Ouvrier de France, mit Ihnen.

Freier Zugang und kostenloser Eintritt.

Italiano :

Dalle 9.00 alle 17.00, i visitatori potranno aggirarsi tra le bancarelle dei produttori locali e degli artigiani riuniti per l’occasione.

Un brunch gourmet sarà disponibile in loco per assaporare prodotti freschi di stagione godendo dell’atmosfera del mercato.

La giornata sarà scandita da eventi, laboratori e dimostrazioni culinarie che metteranno in risalto i sapori e le competenze locali.

Chef e professionisti del settore culinario condivideranno i loro consigli e le loro tecniche per valorizzare al meglio i prodotti locali, attraverso laboratori pratici e dimostrazioni alla presenza di Stéphane Collet, Meilleur Ouvrier de France.

Ingresso libero.

Espanol :

De 9.00 a 17.00 horas, los visitantes podrán pasear entre los puestos de los productores y artesanos locales reunidos para la ocasión.

Se ofrecerá un brunch gourmet in situ para saborear los productos frescos de temporada mientras se disfruta del ambiente del mercado.

La jornada estará salpicada de actos, talleres y demostraciones culinarias que pondrán de relieve los sabores y conocimientos locales.

Chefs y profesionales de la cocina compartirán sus consejos y técnicas para sacar lo mejor de los productos locales, a través de talleres prácticos y demostraciones en presencia de Stéphane Collet, Meilleur Ouvrier de France.

Entrada gratuita.

